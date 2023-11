"Für Torsten und Simone": Emotionales Spiel für Darmstadt

Torsten Lieberknechts Frau Simone hatte zu Wochenbeginn einen Schlaganfall erlitten. Sie sei zwar mittlerweile "auf dem Weg der Besserung" und aus dem Krankenhaus entlassen worden, dennoch fehlte Lieberknecht am Samstag. Er wurde zu Hause gebraucht, um sich um seine Frau zu kümmern. Während des Heimspiels war er über den Teammanager mit der Bank in Kontakt. Auch in der kommenden Woche wird der 50-Jährige auf dem Trainingsplatz wohl noch fehlen.