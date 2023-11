Gladbach-Star Hack im Glück nach Schicksalsschlag! Baby mit Influencerin

Frohe Botschaft für Robin Hack und seine Freundin Melissa Deines. Die Lebensgefährtin des Mittelfeldspielers von Borussia Mönchengladbach brachte am Dienstag den gemeinsamen Sohn Ameo zur Welt.

Das Paar machte sein Baby-Glück auf Instagram öffentlich, posteten einen Schnappschuss ihres Babys mit dem Zusatz „Our little miracle, Ameo“ (“Unser kleines Wunder, Ameo“).

In der Instagram-Story zeigte die bekannte Influencerin Deines zudem Hack in einer schlafenden Pose mit seinem Nachwuchs (“My favourite view since yesterday“ / „Mein liebster Ausblick seit gestern“).