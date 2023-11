Guerreiro-Spitze gegen BVB? "Bayern ist ein anderer Verein"

Stichelei von Raphael Guerreiro gegen Ex-Klub Borussia Dortmund? Nach acht Jahren bei Schwarz-Gelb wechselte der Portugiese im Sommer ablösefrei zum Rekordmeister FC Bayern München - und sprach nun in einem Interview.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Ich habe mich direkt nach zehn Tagen Training verletzt, also hatte ich nicht den Start, auf den ich gehofft habe. Aber ich bin regelmäßig bei der Mannschaft, deshalb lief die Integration gut ab“, sagte der 65-malige Nationalspieler Portugals zu seiner Anfangsphase beim neuen Klub.

Guerreiro will Leistung bringen

„Ich bin jetzt zurück und sicher, dass alles in die richtige Richtung geht. Wenn du dich einem neuen Team anschließt, willst du verfügbar sein und von Anfang an Leistung bringen“, gab der vielseitige Bundesliga-Star an.