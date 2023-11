Heidenheim: "Wir müssen raus aus der Spirale"

Nach vier Pflichtspielniederlagen in Serie hat Trainer Frank Schmidt vom Aufsteiger 1. FC Heidenheim seine Mannschaft zur Rückbesinnung auf „unsere DNA“ aufgefordert. „Wir müssen“, sagte er vor dem Bundesliga-Gastspiel des VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr), „mit einer anderen Körperhaltung, mit einer anderen Selbstverständlichkeit verteidigen als in den letzten Spielen. Kriegen wir das in den Griff, haben wir eine Chance, wenn nicht, wird es schwer.“