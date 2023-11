Kaltgestellt, abgekocht! 10x Note 5 für BVB-Stars gegen FC Bayern

Wolf total schwach - Hummels abgekocht

GREGOR KOBEL: Hatte nicht einmal den Ball in den Händen, da stand es schon 0:2. An ihm lag es aber ganz sicher nicht, dass die Dortmunder gegen die Bayern schon wieder nichts holten. Hielt sogar noch überragend gegen Musiala (46./65.) und Sané (58.) und sorgte dafür, dass die Packung nicht noch höher wurde. Mit Abstand bester BVB-Akteur. SPORT1-Note: 1

Schlotterbeck völlig von der Rolle

Sabitzer findet nicht wirklich statt

MARCEL SABITZER: Wurde im Sommer für 20 Mio. Euro aus München gekauft und wollte es allen zeigen. Gegen die Ex-Kollegen startete der Österreicher auf der Doppel-Sechs neben Özcan - und fand nicht wirklich statt. Mit einem schlechten Pass brachte er die Teamkollegen in der ersten Halbzeit einmal ganz schön in Schwierigkeiten (32.), Kane stand aber folglich im Abseits. Insgesamt kein gutes Spiel! SPORT1-Note: 5

SALIH ÖZCAN (bis 58.): Alles, was er sich die letzten Wochen dank starker Arbeit mühevoll aufgebaut hat, riss er sich wieder ein. Das Spiel war zu schnell für ihn. Kam gar nicht erst in die Zweikämpfe und verlor oft den Ball. Schwach! Raus für Nmecha. SPORT1-Note: 5

Reus baut seine bittere Bilanz gegen Bayern aus

Ab 67. YOUSSOUFA MOUKOKO: Das Juwel wurde in der Schlussphase reingeworfen und machte sofort Dampf. Dribbelte sich über die rechte Seite an den Strafraum und legte ab für Nmecha, der aber scheiterte. Versuchte zumindest noch ein bisschen was. Hatte in der 88. Minute noch eine dicke Chance, schoss aber aus kurzer Distanz übers Tor. SPORT1-Note: 4