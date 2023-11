Kimmich-Ersatz gegen BVB - Matthäus schlägt Bayern-Trainer Tuchel überraschende Sechser-Lösung vor

„Tuchel muss jetzt Lösungen finden. Ich sehe sogar de Ligt auf der defensiven Position im Mittelfeld, wenn Upamecano zurückkommen sollte“, schrieb der Rekord-Nationalspieler in seiner Kolumne bei Sky.

Er fuhr fort: „Kimmich ist gesperrt, Goretzka hat sich die Hand gebrochen, Upamecano ist verletzt. Wenn beim FC Bayern im defensiven Bereich zwei, drei Spieler fehlen, sieht man, dass der Kader dort in der Breite nicht so gut aufgestellt ist wie in der Offensive.“