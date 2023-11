Letsch wehrt sich: "Egal, wie wir gewonnen haben"

Nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga sah sich Trainer Thomas Letsch vom VfL Bochum plötzlich in der Defensive.

„Mir ist egal, wie wir gewonnen haben“

Auch die Kritik an der spielerisch schwachen Leistung in Darmstadt wies er vehement zurück: "Mir ist egal, wie wir gewonnen haben. Wir haben gewonnen." Nichtsdestotrotz will Letsch gegen Köln sehen, dass "wir die dominantere Mannschaft sind". Köln lege eine "hohe Intensität an den Tag" und sei in den entsprechenden Statistiken deshalb auch vorne, "aber ich bin mir sicher, dass wir voll dagegenhalten werden."