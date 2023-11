Muskelverletzung: Gladbach vorerst ohne Jordan

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss einen empfindlichen personellen Ausfall verkraften. Der zuletzt stark aufgelegte Mittelstürmer Jordan Siebatcheu erlitt im Spiel beim SC Freiburg (3:3) am vergangenen Samstag eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich und wird „vorerst fehlen“, das teilte die Borussia am Sonntag nach eingehenden medizinischen Untersuchungen mit.

US-Nationalspieler Jordan hatte zuletzt deutlich ansteigende Form gezeigt. In der vergangenen Woche traf er im DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim (3:1) doppelt, auch in Freiburg erzielte er einen Treffer. Zudem holte Jordan dort einen Foulelfmeter heraus, den Julian Weigl verwandelte. In dieser Aktion erlitt der Stürmer die Verletzung, zu einer möglichen Ausfallzeit machte die Borussia keine Angaben.