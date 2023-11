Rolfes glaubt an Wirtz-Verbleib auch nach der EURO 2024

Auch im Fall von Trainer Xabi Alonso ist Rolfes zuversichtlich, dass der spanische Welt- und Europameister auch weiterhin bei Bayer bleiben wird. "Spekulationen um unsere Spieler und vielleicht auch den Trainer kommen automatisch auf, weil wir erfolgreich sind", meinte Ex-Nationalspieler Rolfes, "und was will ich? Erfolg. Deswegen macht mir das nichts aus. Spekulationen sind Teil des Geschäfts und der Unterhaltung." Alonsos Kontrakt in Leverkusen läuft noch bis Sommer 2026. Zuletzt wurde der Ex-Bundesliga-Profi von Bayern München wiederholt mit Spaniens Rekordmeister Real Madrid in Verbindung gebracht.