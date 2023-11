So konnte sich Eintracht sechs Topneuzugänge sichern

Was dieses Sextett vereint? Sie sind allesamt in die Kategorie Top-Transfers einzustufen und sorgen dafür, dass der Klub für den Tanz auf drei Hochzeiten gerüstet ist.

Die Eintracht fischt dabei in einem Teich mit Mannschaften wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen oder dem VfL Wolfsburg. Es gilt, vor allem beim Werben um Toptalente, einen Schritt schneller als die etwas finanzstärkere Konkurrenz zu sein. Das gelingt den Hessen weiterhin auf einem hohen Niveau.

In seinen fast 30 Monaten konnte Krösche die zuvor ebenfalls schon vom Vorgängerteam Fredi Bobic, Bruno Hübner und Ben Manga mit großem Erfolg aufgebauten Strukturen an seine Vorstellungen anpassen. Mit Timmo Hardung weiß er einen Sportdirektor an seiner Seite, mit dem er eine Sprache spricht. Auch die Scoutingabteilung wurde unter anderem mit Mitarbeitern wie Tom Reynolds, Nermin Koch-Mujezinovic und Fabian Franke neu aufgestellt.