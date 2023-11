Start-Rekord und Traumtor: Bayer verschärft Union-Krise

Bayer Leverkusen thront weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Mit dem ungefährdeten 4:0 (1:0)-Erfolg gegen das neue Schlusslicht Union Berlin stellte das Team von Trainer Xabi Alonso dessen eigenen Start-Rekord mit Bayern München aus der Saison 2015/2016 ein und führt die Tabelle mit 31 von 33 möglichen Punkten vor dem deutschen Rekordmeister (29) an.

Der nächste Geniestreich von Alejandro Grimaldo (23.), Odilon Kossounou (57.), Jonathan Tah (73.) und Nathan Tella (83.) sorgten vor 29.387 Fans für den siebten Liga-Sieg in Serie für die Werkself. Für Union war es nach dem Mutmacher bei der SSC Neapel unter der Woche (1:1) hingegen der nächste bittere Rückschlag, das Team von Trainer Urs Fischer ist nun bereits seit 14 Pflichtspielen sieglos und geht nach der neunten Liga-Pleite in Serie als Tabellenletzter in die Länderspielpause.