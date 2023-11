Tim Wiese gegen Werder! Prozessbeginn im Rassismus-Verfahren

Der Prozess wird seit Montag vor dem Bremer Landesgericht verhandelt. Der Anwalt des 41-Jährigen bestritt am ersten Verhandlungstag die Vorwürfe und bezeichnete sie als „ungeheuerlich“.

Servicekraft schildert mutmaßlichen Vorfall vor Gericht

Ein Zeuge bekräftigte seine Aussage: „Ich weiß auch nicht, warum Werder versucht, Tim Wiese in die rechte Ecke zu drängen.“ Wie das Verfahren weitergehen soll, will das Gericht am 13. Dezember mitteilen.