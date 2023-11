Tuchel: Gnabry muss "Biss zeigen"

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München hat seinem Joker Serge Gnabry auf dessen Weg zurück in die Stammformation eine klare Ansage gemacht. „Jetzt gilt es für Serge, Biss zu zeigen“, sagte Tuchel am Dienstag über den Nationalspieler, „jetzt gilt es zu beißen, sich über die Sachen, die ihn stark machen, Sicherheit zu holen.“

Gnabry bestritt zu Saisonbeginn fünf von sieben möglichen Pflichtspielen von Beginn an, ehe er im Pokal in Münster (4:0) einen Unterarmbruch erlitt. "Serge war wahnsinnig verlässlich für uns Ende der vergangenen Saison mit seinen Toren und entscheidenden Situationen, er hat uns in jedem Spiel getragen", sagte Tuchel. "Dann hat er eine sehr starke Vorbereitung gespielt, sich aber leider sehr früh verletzt."