Tuchel lobt Goretzka: "Hat sich durchgebissen"

Trainer Thomas Tuchel vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Leon Goretzka für dessen zuletzt starke Leistungen gelobt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte der 50-Jährige am Donnerstag, nachdem er Goretzka im Sommer noch kritisiert hatte, und ergänzte: „Er hat das angenommen und sich durchgebissen.“

Im Trainingslager am Tegernsee hatte Tuchel im Juli betont, der Mittelfeldspieler habe noch "viel Luft nach oben" und in diesem Zusammenhang auch eine mögliche Trennung nicht ausgeschlossen. Dennoch habe sich Goretzka "nie hängen lassen" und immer "in den Dienst der Mannschaft gestellt", lobte Tuchel nun.