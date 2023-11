VfB mit Doppelspitze: Hoeneß bringt Guirassy und Undav

Trainer Sebastian Hoeneß setzt im kommenden Heimspiel des VfB Stuttgart erstmals von Beginn an auf seine Torjäger Serhou Guirassy und Deniz Undav. „Sie werden beide in der Startelf gegen Bremen stehen. Ich freue mich auf die Doppelspitze“, sagte er mit Blick auf das Duell am Samstagabend gegen den SV Werder (18.30 Uhr/Sky).