VfL Wolfsburg - Werder Bremen 2:2 - Wölfe mit historischer Aufstellung - viertes Bundesliga-Spiel in Folge sieglos

Nach dem hochintensiven 2:2 (1:1) beim VfL Wolfsburg liegt das auswärtsschwache Team von Ole Werner nun vier Punkte vor dem Relegationsplatz 16. Für Wolfsburg, das als Neunter im Tabellenmittelfeld hängt, war es derweil nach drei Bundesliga-Niederlagen in Folge das vierte Bundesliga-Spiel in Serie ohne einen Sieg.

Die Startaufstellung der Wölfe war historisch: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stand kein deutscher Spieler in der Startelf. Mit Maximilian Arnold wurde in der 57. Minute schließlich doch noch ein deutscher Akteur aufs Feld geschickt. Arnold kam für Mattias Svanberg in die Partie.