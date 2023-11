Werder Bremen: Mertesacker sagt wohl für Baumann-Nachfolge ab

Es wäre eine kleine Sensation an der Weser: Laut der Deichstube ist Per Mertesacker ein Kandidat für die Rolle des Werder-Geschäftsführers, die ab Sommer 2024 frei wird. Am Mittwoch hatte Werder bekanntgegeben, dass Frank Baumann seinen 2024 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern wird. Baumann hatte 2016 an der Weser übernommen.