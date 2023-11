Werder mit bitterer Nachricht: Pieper schwer verletzt mit Knöchelbruch

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss in den kommenden Wochen ohne Amos Pieper auskommen.

Der Innenverteidiger verletzte sich am Mittwoch im Training schwer, Pieper erlitt einen Bruch des rechten Knöchels. Dies teilte Werder nach weiterführenden Untersuchungen am Mittwochnachmittag mit.

Und fügte an: „Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder in den Kreis der Mannschaft zurückkehren kann. Wir werden aber erst im nächsten Jahr wieder mit ihm planen können.“