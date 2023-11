Werder-Star ehrlich: „Ich weiß nicht, ob es ein Riesenfehler war"

Auffällig dabei: In allen Partien stand Leonardo Bittencourt von Anfang an auf dem Platz, nachdem er zwischenzeitlich überhaupt nicht zum Einsatz gekommen war.

An seiner Person will der Mittelfeldspieler diesen Aufschwung aber nicht festmachen. Vielmehr habe dies taktische Gründe, meint Bittencourt. „Wir haben das System ein Stück weit verändert, indem wir jetzt fast mit zwei Sechsern spielen, so dass wir die Mitte etwas kompakter halten. Das greift gerade“, sagt der 29-Jährige bei SPORT1.