3. Liga: 1860 München feuert Trainer Jacobacci - Ex-HSV-Held übernimmt

Wirbel bei den Löwen! Der TSV 1860 München hat am Dienstag mit sofortiger Wirkung Cheftrainer Maurizio Jacobacci und Co-Trainer Stefan Reisinger freigestellt.

Damit zog der Traditionsklub die Reißleine nach der sportlichen Negativserie mit fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen in der 3. Liga inklusive dem Aus im Landespokal bei Fünftligist FC Pipinsried.

Bis zur Winterpause ist Frank Schmöller als Interimscoach vorgesehen. Der Routinier hatte zuletzt die U21 der Sechziger betreut, wird nun in den Spielen gegen Rot-Weiss Essen, Arminia Bielefeld und Waldhof Mannheim in der Verantwortung stehen.

1860: DFB-Pokalsieger Schmöller übernimmt

„Wir danken Maurizio Jacobacci für seine Arbeit, die er beim TSV 1860 München in den vergangenen Monaten geleistet hat“, sagte Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer.

Der bisherige Schweizer Übungsleiter, der im Februar als Trainer bei den Löwen übernommen hatte, habe „in einer sehr herausfordernden Phase äußerst viel Verantwortung übernommen und nicht nur als Cheftrainer nahezu rund um die Uhr für die Löwen gearbeitet, sondern sich in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 auch als Teamplayer mit großem Ehrgeiz und unbedingtem Willen zum sportlichen Erfolg erwiesen.“

Pfeifer ergänzte: „Leider konnte die Mannschaft ihre Leistungen nicht wie gewünscht in Punkte ummünzen, so dass wir uns vom Wechsel im Trainerteam nun neue Impulse in der Mannschaft erwarten.“