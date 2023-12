Andere Pläne! Slomka macht Schluss

Slomka will also bei Profivereinen auf höherer Ebene anpacken. Ob als Sportdirektor oder Vorstand wäre dem Ex-Trainer einerlei. „So oder so würde ich mich als Bestandteil eines Teams verstehen, das intern knallhart kontrovers diskutieren kann und muss - aber Entscheidungen dann gemeinsam verantwortet und auch nach außen vertritt.“

Slomka hat Studium abgeschlossen

Er fügte an: „Logisch wäre auch, dass ich nah am Fußball arbeiten würde. An der Mannschaft, am Trainer und nicht zuletzt am Nachwuchsleistungszentrum. Ausbildung ist im deutschen Fußball ja nicht umsonst ein ganz großes Thema.“