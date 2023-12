Baumgart über DFB-Sanktionen zu Pyro: "Nicht zielführend"

„Was an Strafmaß auf die Vereine zukommt, hat bislang nicht ein Bengalo in irgendeiner Form aus dem Stadion geholt und auch nicht für die Sicherheit gesorgt. Ich habe das Gefühl, dass der Weg über die Strafmaße nicht das ist, was die Jungs erreicht“, sagte Baumgart am Freitag: „Ich glaube, es sollten sich alle hinsetzen - und damit meine ich alle - und vielleicht mal über das Ganze nachdenken.“