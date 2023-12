Bayer Leverkusen: Konstant wie nie zuvor - Hradecky widerlegt seine Kritiker

Was wäre eine gute Mannschaft ohne einen guten Torhüter? Wahrscheinlich immer noch eine gute Mannschaft. Aber eine, die ein ums andere Mal Punkte liegen lässt. Umso glücklicher werden die weiterhin ungeschlagenen Leverkusener sein, dass deren Schlussmann Lukas Hradecky eine bislang herausragende Saison absolviert.

Bestes Beispiel: Das 1:1 in Stuttgart am vergangenen Wochenende. Da deutete sich gegen einen sehr selbstbewusst agierenden VfB lange nicht an, dass der Tabellenführer einen Punkt aus dem Schwabenland entführen könnte. Hinkte Leverkusen dem eigenen Leistungslimit doch erst weit hinterher. Dass die Werkself zur Pause überhaupt noch im Spiel war, hatte vor allem mit Hradecky, dem besten Mann der Gäste, zu tun.