Bayern-Fans heute mit Mega-Protest? Insider droht mit beispielloser Aktion

Die Protestwelle in der Bundesliga wird auch vor der Allianz Arena nicht Halt machen - im Gegenteil! Fans des FC Bayern planen offenbar eine beispiellose Aktion, die weit über einen Stimmungsboykott in der Anfangsphase der Partie gegen den VfB Stuttgart (19.30 Uhr) hinausgehen soll.

Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf einen Insider berichtet, soll mächtig Pyrotechnik abgebrannt werden. In einer Größenordnung, die „München so noch nicht erlebt hat“, heißt es in Meldung.