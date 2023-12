"Bei jedem Verein würden Köpfe rollen": Netzreaktionen zur BVB-Entscheidung um Terzic

Die BVB-Verantwortlichen trafen sich am Donnerstag zum Krisengipfel - mit dem Ergebnis, dass Terzic seinen Posten behält. Auch Sebastian Kehl bleibt Sportchef in Dortmund.

cedric_bvb: „Man geht in die Saison mit dem Ziel Meisterschaft. Man ist 15 Punkte hinter Platz 1 und selbst das Minimalziel ist stark gefährdet. Bei jedem Verein der Welt würden Köpfe rollen. Nur nicht bei uns. Willkommen beim BVB“.

LafonateBVB: „Wenn Terzic den Verein wirklich lieben würde, hätte er erkannt, dass sein Abgang das Beste für alle ist. Respekt an dieser Stelle an Steffen Baumgart, der im Sinne des Vereins gedacht hat und die Reißleine gezogen hat.“

Ein Verein am Abgrund

„Watzke verdient nur noch Verachtung. Terzic fast ebenso“

schwarzundgelb1: „Watzke und Terzic sollen uns nicht erzählen, dass es ihnen um das Wohl unseres Vereins geht. Wäre dem so, würde Terzic zurücktreten oder Watzke ihn entlassen. Was in unserem Verein gerade passiert, ist vereinsschädigend! Ähnlich wie damals bei Meier und Niebaum.“