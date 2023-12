Bochum verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Patrick Osterhage (19.) und Bernardo (39.) führten mit ihren ersten Bundesligatoren die Gastgeber zum ersten Dreier im Ruhrstadion seit dem 3:0 gegen Bayer Leverkusen am 27. Mai - und mit 13 Punkten auf den zwölften Tabellenplatz. Mattias Svanberg (45.+1) verkürzte für die Wolfsburger, die ihre sechste Auswärtspleite in Folge kassierten. Christopher Antwi-Adjei (87.) stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

VfL-Trainer Thomas Letsch, der am Donnerstag seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte, bot Matus Bero nach auskuriertem Innenbandriss wieder in der Startelf auf. Auch Kovac, der als Spieler in zehn Partien gegen Bochum ungeschlagen blieb und als Trainer in der vergangenen Saison mit 4:0 und 5:1 triumphierte, tauschte nur einmal: Für den verletzten Sebastiaan Bornauw spielte Moritz Jenz. Der zuletzt nicht mehr gesetzte Kapitän Maximilian Arnold fehlte mit Rückenproblemen.