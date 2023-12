Boniface: "Einer der stolzesten Momente meiner Karriere"

Torjäger Victor Boniface von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hatte am Sonntag ganz besondere Unterstützung auf der Tribüne. Seine Oma verfolgte das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) live in der BayArena - im Netz ging anschließend ein Video viral, in dem sich Oma Boniface mit Tränen in den Augen über den Ausgleichstreffer ihres Enkels freute.