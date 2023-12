Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 – Sport-Club Freiburg, 3:2 (0:1)

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 15.000 Zuschauern besorgte Lucas Höler bereits in der siebten Minute die Führung von Freiburg. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gast mit einer Führung in die Kabine ging. Das 1:1 des 1. FC Heidenheim 1846 bejubelte Eren Dinkçi (52.). Per Elfmeter erhöhte Höler in der 64. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 2:1 für den Sport-Club Freiburg. Heidenheim drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Stefan Schimmer und Kevin Sessa sorgen, die per Doppelwechsel für Marvin Pieringer und Adrian Beck auf das Spielfeld kamen (67.). Das Heimteam stellte in der 75. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Nikola Dovedan, Norman Theuerkauf und Omar Traoré für Lennard Maloney, Benedikt Gimber und Marnon Busch auf den Platz. Tim Kleindienst beförderte das Leder zum 2:2 des 1. FC Heidenheim 1846 in die Maschen (84.). Pechvogel des Tages war definitiv Matthias Ginter, dessen Eigentor den SC ins Hintertreffen brachte (92.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Schließlich sprang für Heidenheim gegen Freiburg ein Dreier heraus.