Bundesliga: 1. FC Köln – 1. FSV Mainz 05, 0:0 (0:0)

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mit einem Wechsel – Leart Paqarada kam für Dominique Heintz – startete Köln in Durchgang zwei. Wenig später kamen Florian Dietz und Florian Kainz per Doppelwechsel für Steffen Tigges und Dejan Ljubicic auf Seiten der Heimmannschaft ins Match (64.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der 1. FC Köln und der 1. FSV Mainz 05 spielten unentschieden.