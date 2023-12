Bundesliga: 1. FC Union Berlin – Borussia Mönchengladbach, 3:1 (1:0)

Kevin Volland versenkte vor 22.012 Zuschauern einen Elfmeter im Netz und besorgte so die 1:0-Führung für den 1. FC Union Berlin. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für das Heimteam. Benedict Hollerbach beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten von Union über die Linie (50.). Gladbach stellte in der 70. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Marvin Friedrich, Patrick Herrmann und Florian Neuhaus für Joe Scally, Luca Netz und Rocco Reitz auf den Platz. In der 74. Minute stellte der 1. FC Union Berlin personell um: Per Doppelwechsel kamen Brenden Aaronson und Mikkel Kaufmann auf den Platz und ersetzten Volland und Kevin Behrens. Mit dem rechten Fuß baute Kaufmann den Vorsprung von Union in der 75. Minute aus. Für das 1:3 von Borussia Mönchengladbach zeichnete Alassane Pléa verantwortlich (77.). Als Referee Martin Petersen die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte der 1. FC Union Berlin die drei Zähler unter Dach und Fach.