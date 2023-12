Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Sport-Club Freiburg, 0:1 (0:0)

Nach nur 24 Minuten verließ Matthias Ginter von den Gästen das Feld, Manuel Gulde kam in die Partie. Bis Referee Tobias Stieler den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Nach 70 Minuten war der Bann der Torlosigkeit aufgehoben: Michael Gregoritsch erzielte vor 30.000 Zuschauern das 1:0. In der 76. Minute stellte der 1. FSV Mainz 05 personell um: Per Doppelwechsel kamen Aymane Barkok und Karim Onisiwo auf den Platz und ersetzten Brajan Gruda und Jae-sung Lee. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Sport-Club Freiburg und dem FSV aus.