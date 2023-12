Bundesliga: B04 vs BOC: Schicks Hattrick führt Leverkusen zum 4:0 Sieg und Vereinsrekord

Am 16. Spieltag der Bundesliga lieferte Bayer 04 Leverkusen eine beeindruckende Leistung gegen den VfL Bochum 1848, mit einem klaren 4:0-Sieg. Patrik Schick war der überragende Akteur des Spiels und erzielte einen lupenreinen Hattrick in der 30., 32. und 46. Minute.

Aufstellungsänderungen bei Leverkusen und Bochum

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

Schicks Hattrick

Die erste Halbzeit des Bundesliga-Spiels zwischen Leverkusen und Bochum war geprägt von einer starken Leistung von Patrick Schick. Nach einem eher zähen Beginn beider Teams, mit einer leichten Dominanz der Bochumer, nahm das Spiel ab der 28. Minute Fahrt auf. Nach einem Foul an Schick, wurde ein Elfmeter für Leverkusen gepfiffen. Schick selbst trat an und verwandelte souverän in der 30. Minute zum 1:0. Nur zwei Minuten später legte der Tscheche nach einer Vorlage von Jeremie Agyekum Jeremie Frimpong nach und erhöhte auf 2:0. Bochum, sichtlich geschockt von der schnellen Führung der Leverkusener, fand nicht mehr zurück ins Spiel. Schick krönte seine starke Leistung in der ersten Halbzeit mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit. Nach einer Ecke von Alejandro Álex Grimaldo García stieg er höher als sein Gegenspieler und köpfte zum 3:0 Halbzeitstand ein.