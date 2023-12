Bundesliga: Baumgart in Köln vor dem Aus? - "An ihm liegt es nicht"

Steht Steffen Baumgart beim 1. FC Köln vor dem Aus? Nach der 0:2-Pleite bei Union Berlin ging der FCK-Coach auf der Pressekonferenz hart mit sich selbst ins Gericht: „Es ist klar, dass wir alles hinterfragen. Auch den Trainer, es ist doch klar, dass wir uns in alle Richtungen Gedanken machen.“

Gleichwohl gab Baumgart Entwarnung, was eine sofortige Entlassung angeht: „Das wird garantiert nicht heute Abend mitgeteilt.“

Spieler sprechen Unterstützung für Baumgart aus

Torhüter Marvin Schwäbe sprach nach der Partie bei Sky seine Unterstützung für den Kult-Trainer aus: „Wir stehen voll und ganz hinter dem Trainer. Wir wissen, was wir an ihm haben. An ihm liegt es nicht.“