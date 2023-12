Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Eintracht Frankfurt, 3:0 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Victor Boniface vor 30.210 Zuschauern zum 1:0 für die Heimmannschaft. Die Eintracht glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Referee Christian Dingert beide Teams mit der knappen Führung für Leverkusen in die Kabinen. Jeremie Frimpong beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten von Bayer 04 Leverkusen über die Linie (51.). Mit dem rechten Fuß baute Wirtz den Vorsprung des Tabellenprimus in der 57. Minute aus. In der 64. Minute stellte Frankfurt personell um: Per Doppelwechsel kamen Ellyes Skhiri und Hrvoje Smolčić auf den Platz und ersetzten Mario Götze und Robin Koch. Gleich drei Wechsel nahm Bayer in der 82. Minute vor. Exequiel Palacios, Jonas Hofmann und Frimpong verließen das Feld für Piero Hincapié, Adam Hložek und Nathan Tella. Am Schluss schlug Leverkusen Eintracht Frankfurt mit 3:0.