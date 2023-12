Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – VfL Bochum 1848, 4:0 (3:0)

Der VfL Bochum 1848 steckte gegen Bayer 04 Leverkusen eine deutliche 0:4-Niederlage ein. Bayer setzte sich standesgemäß gegen den VfL durch.

Mit einem schnellen Doppelpack (30./32.) zum 2:0 schockte Patrik Schick Bochum. Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 30.210 Zuschauern markierte Patrik Schick das 3:0. Leverkusen dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Anstelle von Takuma Asano war nach Wiederbeginn Danilo Soares für den VfL Bochum 1848 im Spiel. In der 63. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen Moritz Broschinski und Philipp Förster auf den Platz und ersetzten Christopher Antwi-Adjei und Gonçalo Paciência. Mit dem rechten Fuß baute Victor Boniface den Vorsprung von Bayer 04 Leverkusen in der 69. Minute aus. Unter dem Strich verbuchte Bayer gegen den VfL einen 4:0-Sieg.

Nachdem Leverkusen hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist die Heimmannschaft weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Wer den Tabellenführer besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwölf Gegentreffer kassierte Bayer 04 Leverkusen. Bayer bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Leverkusen 13 Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Bayer 04 Leverkusen selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Wann findet Bochum die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Bayer setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Die formschwache Abwehr, die bis dato 33 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des VfL Bochum 1848 in dieser Saison. Am liebsten teilt der VfL die Punkte. Da man aber auch sechsmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle.