Bundesliga: Bayern trotzt Wolfsburg! Münchner halten Anschluss an Tabellenspitze

Am 16. Bundesliga-Spieltag trafen der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München aufeinander. Die Münchner sicherten sich mit Toren von Jamal Musiala in der 33. Minute und Harry Kane in der 43. Minute, beide durch Vorlagen von Thomas Müller, eine solide Führung. Doch die Wölfe gaben nicht auf und Maximilian Arnold erzielte kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. Trotz einer stärkeren Performance der Wölfe in der zweiten Hälfte und einer ausgeglichenen Partie gelang ihnen der Ausgleich nicht. Dieses Ergebnis unterstreicht die Überlegenheit der Bayern, während Wolfsburg trotz einer starken Leistung keine Punkte sammeln konnte.

Bayern jagt Leverkusen

Im Duell gegen die Wölfe setzte Bayern auf die gleiche Startelf, die zuletzt beim 3:0 gegen Stuttgart überzeugte. Damit vertraute Trainer Thomas Tuchel trotz der Ausfälle von Leon Goretzka und Joshua Kimmich auf die bewährten Kräfte. Ein besonderer Moment stand für Musiala an, der mit nur 20 Jahren und 297 Tagen seinen 100. Bundesligaeinsatz feierte - nur Kai Havertz, Timo Werner und Julian Draxler waren bei diesem Meilenstein jünger.

Bei Wolfsburg gab es zwei Veränderungen im Vergleich zum 1:0-Erfolg in Darmstadt. Arnold kehrte nach abgesessener Sperre für die fünfte Gelbe Karte in die Startelf zurück und ersetzte Yannick Gerhardt, während für den gesperrten Maxime Maxence Lacroix Cedric Cédric Zesiger in der Abwehr agierte.

Die Münchner, die mit vier Punkten Rückstand, aber einem Spiel weniger als Spitzenreiter Leverkusen in die Partie gingen, konnten sich nur mit einem Auswärtssieg zufrieden geben. Wolfsburg suchte im Mittelfeld den Anschluss an die europäischen Plätze, die durch das 3:3 von Hoffenheim gegen Darmstadt wieder etwas in Reichweite waren.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

Wolfsburg: Koen Casteels - Moritz Jenz, Cédric Zesiger, Sebastiaan Bornauw - Maximilian Arnold, Mattias Svanberg, Joakim Mæhle, Ridle Baku, Aster Vranckx - Jonas Wind, Lovro Majer

München: Manuel Neuer - Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Min-Jae Kim - Raphaël Guerreiro, Leroy Sané, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Thomas Müller - Harry Kane

Bayerns Dominanz

Die erste Halbzeit des Bundesligaspiels zwischen Wolfsburg und Bayern zeigte eine dominante Leistung der Münchner. Die Gäste kontrollierten den Ballbesitz mit bis zu 75 Prozent und setzten die Wolfsburger Defensive unter Druck. Trotz ihrer Dominanz konnten die Bayern ihre Chancen zunächst nicht in Tore ummünzen. In der 33. Minute jedoch brach der Bann: Musiala erzielte in seinem 100. Bundesligaspiel das Führungstor für die Bayern. Müller lieferte die Vorlage mit einer präzisen Flanke von der rechten Seite, die Musiala mit einem kraftvollen Kopfball ins rechte Eck verwandelte. Kurz vor der Halbzeitpause legten die Münchner nach. Wieder war es Müller, der die Vorlage lieferte, diesmal für Kane. Der Stürmer schlenzte die Kugel aus 20 Metern in den rechten Winkel und erhöhte auf 2:0 für die Bayern. Doch Wolfsburg gab nicht auf und konnte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Anschlusstreffer erzielen. Arnold traf mit einem Distanzschuss aus 21 Metern in den linken Winkel.

Wolfsburger Aufholjagd bleibt unbelohnt

Die zweite Halbzeit begann mit einem Wechsel bei Wolfsburg: Zesiger wurde durch Rogerio ersetzt. Die Hausherren starteten aktiver in die zweite Hälfte und eröffneten sich dadurch Räume für Konter. Doch trotz ihrer Bemühungen konnten sie die Bayern-Defensive nicht überwinden. Die Münchner ihrerseits kamen in der zweiten Halbzeit kaum zu Abschlüssen, konnten jedoch durch ihre starke Defensive den Vorsprung halten. In der 63. Minute reagierte Bayern-Trainer Tuchel auf die anhaltende Druckphase der Wolfsburger und wechselte mit Matthijs de Ligt einen weiteren Abwehrmann ein. Wolfsburg versuchte weiterhin, den Ausgleichstreffer zu erzielen, konnte aber ihre Chancen nicht nutzen. In der 91. Minute hatte Arnold noch die Chance auf den Ausgleich, doch sein Distanzschuss wurde von Manuel Neuer pariert. Bayern hielt den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und gewann das Spiel mit 2:1.

Bayern ringt Wolfsburg nieder

Bayern konnte sich letztlich trotz der starken Gegenwehr der Wölfe durchsetzen und bleibt somit im Rennen um die Tabellenspitze. Die Mannschaft von Hansi Flick ließ zwar einige Chancen ungenutzt, konnte sich aber auf die Defensivleistung verlassen. Wolfsburg konnte die Unsicherheiten der Münchner nicht ausnutzen und bleibt im Tabellenmittelfeld stecken.

Mit diesem Sieg bleiben die Münchner im Windschatten von Tabellenführer Leverkusen, der seinerseits einen souveränen Sieg gegen Bochum einfahren konnte. Die Münchner liegen weiterhin vier Punkte zurück, haben jedoch ein Spiel weniger.

Beide Teams verabschieden sich nun in die Weihnachtspause, bevor es Mitte Januar weitergeht. Bayern eröffnet den letzten Spieltag der Hinrunde gegen Hoffenheim, während Wolfsburg in Mainz zu Gast ist. Die Fans können gespannt sein, wie sich die Lage nach der Pause entwickelt und ob Bayern den Rückstand auf Leverkusen verkürzen kann.

Hier können Sie einen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen oder sich die anderen Ergebnisse anschauen.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.