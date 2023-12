Bundesliga: Bayern vogelwild! So schlecht wie vor fast 50 Jahren

Der FC Bayern lässt sich düpieren! In der ersten Hälfte der Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt ( LIVE im SPORT1 -Ticker) lag der deutsche Rekordmeister bereits nach 36 Minuten mit 0:3 hinten. Desaströse Abwehrfehler, ein weitgehend passiver Auftritt - eine Horror-Halbzeit für die Münchner.

Omar Marmoush, Dina Ebimbe und Hugo Larsson trafen allesamt mitten ins bayerische Herz. Und dieser Rückstand nahm gar historische Ausmaße an! Einen derart frühen Drei-Tore-Rückstand fing sich der FC Bayern zuletzt beim 1:3 gegen Werder Bremen im Mai 2004 - vor fast 20 Jahren.

Doch die Frankfurter scheinen ein spezielles München-Rezept zu haben. Bereits am 10. Spieltag in der Saison 2019/20 düpierte die Eintracht den FC Bayern gar mit 5:1 und sorgte in der Folge für die Entlassung von Niko Kovac.