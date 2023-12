Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05, 1:1 (1:1)

Julian Brandt verwandelte vor 80.350 Zuschauern einen Freistoß nach 29 Minuten eiskalt zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Sepp van den Berg mit dem 1:1 für den FSV zur Stelle (43.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Bei Dortmund kam zu Beginn der zweiten Hälfte Niklas Süle für Mats Hummels in die Partie. In der 63. Minute stellte Borussia Dortmund personell um: Per Doppelwechsel kamen Samuel Bamba und Sébastien Haller auf den Platz und ersetzten Jamie Bynoe-Gittens und Niclas Füllkrug. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem BVB nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.