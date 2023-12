Bundesliga: Borussia Dortmund – RB Leipzig, 2:3 (1:1)

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für Dortmund! Bereits nach 15 Minuten schickte der Schiedsrichter Mats Hummels zum Duschen. Jamie Bynoe-Gittens musste nach nur 19 Minuten vom Platz, für ihn spielte Niklas Süle weiter. Ramy Bensebaini schlüpfte nach 32 Minuten unfreiwillig in die Rolle des Pechvogels, als er vor 81.365 Zuschauern ins eigene Netz traf. Süle sicherte Borussia Dortmund den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. In der Nachspielzeit stellte Süle das 1:1 her (51.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Christoph Baumgartner traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für RB (54.). Gleich drei Wechsel nahm der Gast in der 75. Minute vor. Christoph Baumgartner, Loïs Openda und Xavi Simons verließen das Feld für Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Benjamin Šeško. Wenig später kamen Donyell Malen und Gio Reyna per Doppelwechsel für Thomas Meunier und Bensebaini auf Seiten des BVB ins Match (82.). Poulsen stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 3:1 für Leipzig her (91.). In der Nachspielzeit (93.) gelang Niclas Füllkrug der Anschlusstreffer für Dortmund. Letzten Endes ging RB Leipzig im Duell mit dem Heimteam als Sieger hervor.