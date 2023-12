Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – SV Werder Bremen, 2:2 (1:1)

Die 50.660 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Rafael Borré brachte Werder bereits in der siebten Minute in Front. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Rocco Reitz das 1:1 für die Borussia (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Reitz traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Gladbach (49.). Bremen drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Senne Lynen und Justin Njinmah sorgen, die per Doppelwechsel für Leonardo Bittencourt und Romano Schmid auf das Spielfeld kamen (68.). Marvin Ducksch ließ sich in der 76. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für die Gäste. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Borussia Mönchengladbach und der SV Werder Bremen spielten unentschieden.