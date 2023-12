Bundesliga: "Der größte Fehler meiner Karriere!" - van Nistelrooy wird deutlich

Stürmer-Legende Ruud van Nistelrooy hat mit harten Aussagen zu seinem Wechsel in die Bundesliga im Jahr 2010 aufhorchen lassen. Im Youtube-Format The Overlap sprach er vom „größten Fehler seiner Karriere”, was den Wechsel zum Hamburger SV anbetrifft.

Dabei war van Nistelrooy in der Hoffnung auf mehr Spielzeit gewechselt und bekam diese in Hamburg auch. Nachdem er bei Real Madrid auf dem Abstellgleis gestanden hatte, verließ er die spanische Hauptstadt und heuerte in Norddeutschland an.

”Ich hätte Real nicht verlassen dürfen...”

„Ich wollte zur WM, also habe ich mich für den Hamburg-Wechsel entschieden.“ Zunächst blieb der Erfolg jedoch aus und nach einer mäßigen ersten Saisonhälfte wurde der Niederländer nicht für die WM berücksichtigt. Er habe die Entscheidung zu vorschnell getroffen. „Wenn ich zurückblicke, hätte ich Real nicht verlassen dürfen”, schlussfolgerte der 47-Jährige.

Lässt man die Zeit in Hamburg Revue passieren, steht mit 20 Scorerpunkten aus 44 Partien ein guter Wert zu Buche. Dabei wollte van Nistelrooy schon in der Winterpause zurück nach Madrid, doch die Hamburger wollten ihren Topstürmer nicht ziehen lassen und verweigerten die Wechselfreigabe. „Ich will meine Karriere im Bernabéu beenden“, beteuerte der Altstar damals.