Bundesliga: FC Augsburg – Borussia Dortmund, 1:1 (1:1)

Per Rechtsschuss traf Ermedin Demirović vor 30.660 Zuschauern zum 1:0 für Augsburg. Donyell Malen nutzte die Chance für Borussia Dortmund und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Wenig später kamen Dion Beljo und Ruben Vargas per Doppelwechsel für Phillip Tietz und Demirović auf Seiten des FC Augsburg ins Match (77.). Am Ende sicherte sich das Heimteam mit diesem 1:1 einen Zähler.