Bundesliga: FC Bayern München – VfB Stuttgart, 3:0 (1:0)

Mit dem FCB und Stuttgart trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für den Gast schienen die Bayern aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der FC Bayern München wurde der Favoritenrolle gerecht.

Harry Kane brachte den VfB Stuttgart in der zweiten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der FCB einen knappen Vorsprung herausgespielt. Kane schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (55.). Gleich drei Wechsel nahm der VfB in der 59. Minute vor. Chris Führich, Enzo Millot und Waldemar Anton verließen das Feld für Silas Katompa Mvumpa, Jamie Leweling und Anthony Rouault. Der dritte Streich der Bayern war Min-jae Kim vorbehalten (63.). In der 83. Minute stellten die Gastgeber personell um: Per Doppelwechsel kamen Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel auf den Platz und ersetzten Thomas Müller und Jamal Musiala. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Tobias Stieler siegte der FC Bayern München gegen Stuttgart.