Bundesliga: FCA und BVB trennen sich mit 1:1 - Dortmund enttäuscht trotz starkem Bamba-Debüt

Am 15. Spieltag der Bundesliga endete das Duell zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund mit einem 1:1-Unentschieden. Die Tore erzielten Ermedin Demirovic für den FCA in der 23. Minute und Donyell Malen für den BVB in der 35. Minute. Die Begegnung war von zahlreichen Torchancen geprägt, insgesamt wurden 42 Torschüsse abgegeben. Trotz eines vielversprechenden Profidebüts von Samuel Bamba beim BVB resultierte ein Unentschieden, das für die Dortmunder enttäuschend sein dürfte. Die Torhüter beider Mannschaften, Gregor Kobel und Finn Dahmen, zeigten herausragende Leistungen und stellten die Angreifer vor Herausforderungen. Jeffrey Gouweleeuw, Sébastien Haller und Robert Gumny erhielten zudem gelbe Karten.

Aufstellungen und Team-News

In der Partie traten der FC Augsburg und Borussia Dortmund mit folgenden Mannschaften an: Finn Dahmen - Kevin Mbabu, Mads Pedersen, Felix Uduokhai, Jeffrey Gouweleeuw - Niklas Dorsch, Fredrik Jensen, Ermedin Demirovic, Elvis Rexhbeçaj, Arne Engels - Phillip Tietz. Gregor Kobel - Niklas Süle, Ramy Bensebaïni, Nico Schlotterbeck, Thomas Meunier - Emre Can, Julian Brandt, Marco Reus - Donyell Malen, Jamie Bynoe-Gittens, Niclas Füllkrug. Beim FCA saß Linksaußen Iago aufgrund von Knieproblemen auf der Bank und wurde von Arne Engels ersetzt. Ansonsten blieb die Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Werder Bremen unverändert.

Der BVB musste ohne Routinier Mats Hummels auskommen, der nach einer umstrittenen Roten Karte gegen Leipzig fehlte. Zudem fehlten Felix Nmecha und Julian Ryerson verletzungsbedingt und Karim Adeyemi befand sich wegen einer Sprunggelenksblessur in Behandlung. Im Vergleich zum Spiel gegen PSG gab es vier Änderungen in der Startelf: Niklas Süle ersetzte Hummels, Malen kam für Adeyemi und Thomas Meunier sowie Nico Schlotterbeck starteten anstelle von Marius Wolf und Salih Özcan.

In der Tabelle der Bundesliga belegte der BVB den fünften Platz, während der FCA den zehnten Platz einnahm. Bei einem Sieg hätte Augsburg die punktgleichen Gladbacher überholen können. Der BVB konnte nur eines der letzten sechs Spiele für sich entscheiden, obwohl sie zuvor fünf Siege in Folge verbuchen konnten. Zuletzt sicherten sie sich jedoch mit einem Unentschieden gegen Paris Saint-Germain den Gruppensieg in der Champions League. Der FCA konnte unter dem neuen Trainer Jesse Thorup in der Tabelle aufsteigen.

Augsburg startet stark

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen dem FCA und dem BVB begann mit einem zwölfminütigen Schweigen der Fan-Lager aus Protest gegen den Einstieg eines Investors in der DFL. Die Anfangsphase war von zahlreichen Chancen auf beiden Seiten geprägt, wobei der BVB die erste große Möglichkeit des Spiels hatte. In der 7. Minute legte Jamie Bynoe-Gittens für Marco Reus ab, der halblinks vorm Tor das rechte Eck anvisierte. Dahmen konnte jedoch den Ball noch am Pfosten vorbei lenken. In der 23. Minute erzielte der FCA das erste Tor des Spiels. Nach einem langen Ball von Mads Pedersen setzte sich Demirovic gegen Schlotterbeck durch und schob den Ball rechts unten ein. In der 35. Minute konnte jedoch der BVB durch Malen ausgleichen, der einen schönen Angriff über die linke Seite abschloss.

Dortmund erhöht Druck

Die zweite Halbzeit begann ohne Wechsel auf beiden Seiten. Das Spiel plätscherte zunächst vor sich hin, wobei der FCA die bessere Mannschaft war. In der 58. Minute wurde Reus durch Giovanni Reyna ersetzt, um frische offensive Impulse zu setzen. Der BVB erhöhte den Druck und schnürte Augsburg in deren Hälfte ein. In der 86. Minute gab es eine Doppelchance für den BVB. Erst Malen, dann Bamba - und zweimal Dahmen! Bensebaini mimte den Stoßstürmer und legte am Elfmeterpunkt zum Doppelpass ab für Malen, der einen halben Meter vorm Keeper abschloss. Den Abpraller jagte Bamba aus spitzem Winkel rechts ans Außennetz. Trotz dieser Schlussoffensive blieb es beim 1:1 und das Spiel endete unentschieden.

Remis in Augsburg: Dortmund enttäuscht

In einer Partie, die die Fans in Atem hielt, trennten sich der FCA und der BVB mit einem 1:1. Trotz der hohen Anzahl an Torschüssen und der starken Leistungen beider Torhüter bleibt das Ergebnis für den BVB enttäuschend. Bamba zeigt ein vielversprechendes Profidebüt und Demirovic bringt Augsburg in Führung, doch Malen gleicht für Dortmund aus. Mit diesem Remis sichert Augsburg den 10. Platz in der Tabelle, während Dortmund auf dem 5. Platz verharrt. Trotz des spannenden Spiels und der starken Leistungen bleibt die Enttäuschung bei den Dortmundern - sie hatten auf einen Sieg gehofft.

Hier können Sie einen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen oder sich die anderen Ergebnisse anschauen.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.