Bundesliga: Freiburg dominiert Köln! 2:0-Triumph im Europa-Park Stadion trotz ungenutzter Chancen

Im 15. Spieltag der Bundesliga triumphierte der Sport-Club Freiburg mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln im ausverkauften Europa-Park Stadion. Die Tore für die Breisgauer erzielten Michael Gregoritsch in der 72. Minute und Roland Sallai in der 94. Minute, wobei Gregoritsch auch die Vorlage für Sallais Treffer lieferte. Ein entscheidender Moment der Partie war der Platzverweis für Kölns Jeff Chabot in der 62. Minute, der den Rheinländern den Wind aus den Segeln nahm. Trotz einer Vielzahl von Torschüssen und Gelegenheiten auf Seiten des SC Freiburg, wurde der Sieg erst spät besiegelt, da die Hausherren mehrere Chancen ungenutzt ließen. Der FC Köln konnte trotz ausreichender Spielanteile nicht genug Druck erzeugen und blieb insgesamt zu harmlos.

Bundesliga: Mannschaftsaufstellungen und Ausfälle

Die personellen Angelegenheiten des Nachmittags ziehen unser Interesse auf sich. Bei der Mannschaftsaufstellung des SC Freiburg sehen wir Noah Atubolu, Kiliann Sildillia, Matthias Ginter, Manuel Gulde, Jordy Makengo, Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler, Ritsu Doan, Merlin Röhl, Vincenzo Grifo und Lucas Höler auf dem Rasen. Trainer Christian Streich muss jedoch auf die verletzten Christian Günter, Yannik Keitel, Daniel Daniel-Kofi Kyereh, Maximilian Philipp, Max Rosenfelder, Kenneth Schmidt und Benjamin Uphoff verzichten.

Für den FC Köln stehen Marvin Schwäbe, Benno Schmitz, Timo Hübers, Chabot, Finkgräfe, Eric Martel, Dejan Ljubicic, Jan Thielmann, Luca Waldschmidt, Florian Kainz und Davie Selke in der Startformation. Doch auch hier gibt es Ausfälle. Steffen Baumgart kann nicht auf Sargis Adamyan und Leart Paqarada zählen, die beide mit muskulären Problemen zu kämpfen haben.

Aus tabellarischer Sicht ist das Spiel von großer Bedeutung. Der SC Freiburg, aktuell auf Platz acht, hat den Fünfzehnten, den FC Köln, zu Gast. Elf Punkte trennen die beiden Teams. Während Freiburg den Kontakt zu den europäischen Plätzen halten möchte, liegt Köln punktgleich mit Union Berlin auf dem Relegationsplatz und braucht dringend Punkte.

Die Kölner haben sich stabilisiert, während Freiburg eine kleine Enttäuschung erlebte, aber dennoch in der Europa League weiterkam. Beide Teams haben in ihren vorherigen Spielen unterschiedliche Leistungen gezeigt, was das Aufeinandertreffen umso spannender macht. Die letzte Begegnung zwischen den beiden Teams gewann Freiburg mit 2:0. Kölns letzter Sieg in Freiburg datiert aus August 2019.

Protest und Spielunterbrechung

Die Partie im Europa-Park Stadion begann mit einem Torschussversuch von Freiburgs Doan in der 3. Minute, der jedoch von Chabot abgeblockt wurde. Die ersten Minuten des Spiels zeigten ein aktives und offenes Spiel beider Mannschaften. In der 9. Minute versuchte Thielmann, eine Flanke von Waldschmidt zu verlängern, traf den Ball jedoch nicht fest genug. Auf den Rängen herrschte Stille, da die Fans gegen die DFL protestierten. Dies führte in der 12. Minute zu einer Spielunterbrechung, da Gegenstände auf den Rasen geworfen wurden. Nachdem der Unrat entfernt wurde, konnte das Spiel nach etwa fünf Minuten Pause fortgesetzt werden. Beide Mannschaften hatten nach der Pause Schwierigkeiten, ihren Rhythmus wiederzufinden. Trotz mehrerer Torschussversuche und Fouls blieb die erste Halbzeit torlos.

Freiburg siegt trotz Unterzahl

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen. In der 62. Minute musste Chabot nach einem Foul an Höler mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz der Unterzahl blieb Köln weiterhin aktiv im Spiel. In der 72. Minute erzielte Gregoritsch das erste Tor des Spiels für Freiburg nach einer Flanke von Sallai und einer Kopfballablage von Röhl. In der Folge versuchte Freiburg, das Spiel zu kontrollieren und ein weiteres Tor zu erzielen, während Köln kaum noch zu Offensivaktionen kam. In der 94. Minute gelang Sallai schließlich das 2:0 für Freiburg nach einer Flanke von Gregoritsch. Damit war die Partie entschieden und Freiburg konnte trotz Unterzahl einen Heimsieg feiern.

Freiburg bezwingt Köln

In der Schlussanalyse war der SC Freiburg der verdiente Sieger in diesem hart umkämpften Duell. Mit Zielstrebigkeit und Durchsetzungskraft haben sie sich gegen den 1. FC Köln behauptet und sich die drei Punkte gesichert. Die Kölner zeigten zwar einige gute Ansätze, kamen aber letztendlich nicht gegen die Freiburger Defensive an. Der Platzverweis gegen Chabot war ein herber Rückschlag, von dem sich die Gäste nicht mehr erholen konnten. Das Spiel zeigte einmal mehr, wie entscheidend taktische Entscheidungen und individuelle Fehler sein können. Für den SC Freiburg ist es ein wichtiger Sieg, der Selbstvertrauen für die kommenden Spiele gibt. Der 1. FC Köln hingegen muss sich nun sammeln und in den nächsten Spielen zeigen, dass sie es besser können.

Hier können Sie einen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen oder sich die anderen Ergebnisse anschauen.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.