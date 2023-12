Bundesliga: Gladbach trauert um die "Stimme vom Bökelberg"

Noch heute ist im Borussia-Park bei jedem Tor der Fohlen im Jingle die Ansage „Tor für die Borussia“ zu hören, womit der Verein sein langjähriges Engagement in Ehren hält. Nun ist die Vereinslegende im Alter von 79 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Göttel erlangte als Stadionsprecher Kultstatus

„In Rolf Göttel verlieren wir einen wertvollen Menschen und Freund, der seit 1958 als Mitglied eng mit dem Verein verbunden war. Borussia wird Göttel immer ein würdiges Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Stunde seinen Angehörigen“, schrieb der Verein in einem auf der eigenen Webseite geteilten Statement.

Hoeneß: Will meinem Onkel nichts verderben

Schiedsrichter und angestellt beim DFB-Sportgericht

Bereits im Alter von 15 Jahren legte er seine Schiedsrichter-Prüfung erfolgreich ab und pfiff auf Verbandsebene. 1969 wurde er Obmann des Kreises Mönchengladbach/Viersen, ehe er 1975 vom Fußballverband Niederrhein ihn in seinen Schiedsrichterausschuss gewählt wurde.

1992 legte er sein Amt als Stadionsprecher nieder und gehörte später als stellvertretender Vorsitzer dem DFB-Schiedsrichterausschuss an, wurde 2004 gar als Beisitzer in Schiedsrichterangelegenheiten in das DFB-Sportgericht gewählt.