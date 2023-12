Bundesliga: Gregoritsch schon wieder Matchwinner - Köln tief im Abstiegskampf!

Dank des derzeit untrüglichen Torriechers von Michael Gregoritsch ist der SC Freiburg unterwegs in Richtung Europacup und hat die Abstiegsängste des 1. FC Köln geschürt. Die Breisgauer gewannen am Sonntag durch einen Treffer und eine Vorlage des Österreichers 2:0 (0:0) - diesmal gegen zehn Rheinländer. Der SC feierte den dritten Sieg in Folge.