Bundesliga: Hat der FC Bayern ein Abwehr Problem? - "Erinnert an die Nationalmannschaft..."

Nach einem katastrophalen Auftritt bei Eintracht Frankfurt hagelte es Kritik für den FC Bayern München. Besonders die Hintermannschaft zeigte bei der 1:5-Pleite eine desolate Leistung.

Das war auch TV-Experte Lothar Matthäus und Ex-Nationalspieler Dennis Aogo nicht entgangen, bei Sky90 verglichen sie die Defensive des deutschen Rekordmeisters mit jener des DFB-Teams - und das war kein Kompliment!

„Es war die Bestätigung, dass diese Abwehr allerhöchsten Ansprüchen nicht genügt in dieser Saison. Zum Thema Ausrutscher: Es war ein Extremfall, so erschreckend schwach von Beginn an hat man sie seit Jahren nicht mehr erlebt. Sie haben ein ständiges Problem in der Abwehr“, stellte Matthäus bei Sky klar.

 03:49 STAHLWERK Doppelpass: Jan Age Fjörtoft über die Leistung der Bayern-Abwehr

“Bayern erinnert an die Nationalmannschaft“

Aogo, zu seiner Zeit einer der besten deutschen Defensivspieler mit zwölf Auftritten für die A-Nationalmannschaft, verglich die Mannschaft von Thomas Tuchel mit der von Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Die Defensive der Bayern erinnert mich an unsere Nationalmannschaft, wo man sagt: Wir haben in der Offensive extreme Qualität, aber für das allerhöchste Regal, auch beim FC Bayern, stimmt es in der Defensive nicht!“

Der Auftritt in Frankfurt war laut Matthäus nicht „Bayern-Like“, die zehntägige Pause hätte den Münchnern nicht gutgetan. „Frankfurt hat die Fehler der Bayern ausgenutzt und Bayern hat keine Antworten gehabt.“

Aogo hatte dem wenig entgegenzusetzen, der FC Bayern habe ein Qualitätsproblem: „Trotzdem muss der FC Bayern in der Lage sein, gegen Eintracht Frankfurt zu bestehen. Es fehlt die letzte Top-Qualität in der Defensive.“

“Dann bekommt man auf die Fresse!“

Muss der FC Bayern München sich ernsthaft hinterfragen? In Frankfurt war die Defensive nicht das einzige Problem: Vor allem Eric Maxim Choupo-Moting, der überraschend in der Startelf stand, enttäuschte auf ganzer Linie.

Auch Superstar Harry Kane konnte ausnahmsweise keinen Torerfolg verbuchen. „Warum nicht Müller oder Musiala von Anfang an? Warum ist die Mannschaft in der Defensive so löchrig? Knifflige Fragen, die der Trainer beantworten muss“, sagte Matthäus.