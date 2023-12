Bundesliga heute: Augsburg - Frankfurt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der FC Augsburg auf Eintracht Frankfurt. Das Spiel findet um 19:30 Uhr statt. Eintracht Frankfurt hat eine beeindruckende Bilanz gegen den FC Augsburg, da sie seit einer 1:2-Auswärtsniederlage im September 2019 in sieben Bundesliga-Spielen gegen den FC Augsburg ungeschlagen sind. Die Hessen sind derzeit gegen keinen aktuellen Bundesligisten länger ohne BL-Niederlage. Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt hat in jedem seiner letzten drei Bundesliga-Auswärtsspiele mindestens ein Tor erzielt oder vorbereitet. Eintracht Frankfurt hat keines seiner sieben Sonntagsspiele in dieser Bundesliga-Saison verloren, teilte dabei aber auch fünfmal die Punkte.

FC Augsburgs beeindruckende Form unter Jess Thorup

Der FC Augsburg zeigt unter Jess Thorup eine beeindruckende Form und ist in seinen fünf Bundesligaspielen unter ihm noch ungeschlagen. Mit zuletzt drei Remis in Folge stellten die Fuggerstädter den Vereinsrekord im Oberhaus ein. Der FC Augsburg verlor nur eines seiner ersten sechs Bundesliga-Heimspiele dieser Saison, so wenige wie zuvor nur 2014/15. Jess Thorup blieb als erster FCA-Coach die ersten beiden BL-Heimspiele einer Amtszeit ungeschlagen. Trotz dieser beeindruckenden Form hat der FC Augsburg in jedem seiner letzten 15 Bundesliga-Partien mindestens einen Gegentreffer kassiert.

Schlüsselspieler und Statistiken

Eintracht Frankfurt ist seit drei Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen und holte aus diesen gleich viele Punkte wie in den 14 BL-Gastspielen zuvor zusammen. Der FC Augsburg kassierte drei seiner letzten vier Gegentore in der Bundesliga nach Standardsituationen, damit steht der FCA bei zehn Standard-Gegentreffern in dieser BL-Saison. FC Augsburgs Finn Dahmen hat im Kalenderjahr 2023 in der Bundesliga drei Elfer pariert, das ist geteilter Höchstwert unter allen Torhütern. Seit dem Amtsantritt von Jess Thorup ist Dahmen der Keeper mit den ligaweit meisten Paraden und der höchsten Abwehrquote. FC Augsburgs Ermedin Demirovic erzielte letzten Spieltag sein siebtes Saisontor in der Bundesliga, das ist eingestellter Vereinsrekord nach den ersten 12. Spieltagen für einen Augsburger. In der BL-Vorsaison war Demirovic an beiden FCA-Toren gegen Eintracht Frankfurt direkt beteiligt.

Wird FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

