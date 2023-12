Bundesliga heute: Bremen - Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft SV Werder Bremen auf RB Leipzig. Das Spiel findet um 18:30 Uhr statt und verspricht, ein interessantes Aufeinandertreffen zu werden. RB Leipzig hat in den letzten sieben Spielen mindestens drei Tore erzielt und in 43% ihrer Auswärtsspiele konnten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit einen Treffer erzielen. Auf der anderen Seite hat SV Werder Bremen in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg verbucht und in acht der letzten zehn Spiele mindestens einen Gegentreffer erhalten.

Leipzigs starke Offensive trifft auf Bremens anfällige Defensive

Die Leipziger haben in 89% ihrer Spiele mindestens drei Tore erzielt, wenn sie gewonnen haben, und in ihren letzten fünf Auswärtsspielen wurden mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt. Bremen hingegen hat keines der letzten sieben Spiele gegen Leipzig gewonnen und nur eines der letzten fünf Heimspiele gegen die Roten Bullen für sich entscheiden können. Bremen hat in 75% ihrer Heimspiele in dieser Saison mindestens drei Tore kassiert und in 100% ihrer Heimspiele ist mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen.

Ducksch: Bremens Hoffnungsträger gegen Leipzig

Marvin Ducksch könnte für Bremen der Schlüsselspieler sein. Er hat in den letzten zwei Spielen für Bremen getroffen und in 47% der Bundesliga-Spiele in dieser Saison für Bremen ein Tor erzielt. Wenn Ducksch für Bremen getroffen hat, haben sie zuletzt zweimal gewonnen. Bei Heimspielen hat Ducksch in 50% der Spiele getroffen und wenn er zu Hause getroffen hat, hat Bremen zweimal vor eigenem Publikum gewonnen. Es bleibt abzuwarten, ob Ducksch auch heute Abend sein Torjägerinstinkt unter Beweis stellen kann.

Wird SV Werder Bremen gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SVW gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----